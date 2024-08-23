В подвале дома в Берлине нашли самурайский меч XVII века

Берлин. Германия. Японский меч XVII века нашли во время раскопок в подвале одного из старых домов в Берлине. Изделие идентифицировали как вакидзаси – короткий меч, который самураи носили в паре с более длинной катаной, передает «МИР 24» со ссылкой на Heritage Daily.

Вакидзаси применялся обычно в ближнем бою как вспомогательное оружие. За десятилетия в сыром подвале артефакт пострадал от коррозии. По словам реставраторов, рукоять меча была выполнена из дерева и текстиля. На наконечнике сохранилась символика одного из семи богов удачи в японской мифологии — Дайкокутэна. На лезвии есть узоры в виде хризантем и водных мотивов.

Меч нашли на улице Штралауэр-штрассе в подвале дома ХХ века. Район Молькенмаркт, где она располагается, сильно пострадал во время Второй мировой войны. Подвалы, где шли бои, оказались засыпаны обломками, разобрать которые археологи нашли возможность лишь недавно. В числе находок – уздечки, стремена, сбруя, различные артиллерийские принадлежности и сильно проржавевший меч.

Как вакидзаси XVII века оказался в берлинском подвале – неясно. Не исключено, что он был подарком одной из японских миссий, посещавших Европу в конце XIХ века.