Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Германия выдала ордер на арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

12:14, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Германия выдала ордер на арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
12:14, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
52
0
#Германия\n#Польша\n#Украина\n#Россия\n#море\n#Балтика\n#энергетика\n#газ\n#диверсия\n#теракт\n#диверсанты\n#арест\n#прокурор\n#политика\n#расследования
Фото: nord-stream2.com
52
0

Это гражданин Украины.

Берлин. Германия. Почти 2 года спустя после диверсии на газопроводах в Балтике генпрокурор ФРГ Йенс Роммель выдал первый ордер на арест подозреваемого. Это гражданин Украины Владимир З., пишут «Известия» со ссылкой на Tagesschau.

По данным немецкого издания, в июне 2024 года прокуратура Германии потребовала от польских властей арестовать подозреваемого, который мог находиться на территории страны. Однако вероятного диверсанта тогда не задержали, он скрылся.

Следствие подозревает в причастности к подрывам трубопроводов еще двоих граждан Украины, мужчину и женщину, которые могли быть водолазами-исполнителями теракта. По версии, которую расследуют немецкие правоохранительные органы, в сентябре 2022 года они путешествовали по Балтийскому морю на зафрахтованной в Германии парусной яхте «Андромеда». Ее экипаж состоял из 6 человек. 

«Российская газета» со ссылкой на Suddeutsche Zeitung уточняет, что фамилия разыскиваемого украинца Владимира начинается с кириллической буквы Ц (именно этим звуком передается по-немецки латинская литера Z – прим. ред.) Также сообщается, что подозреваемый является инструктором по дайвингу. Погружениями в глубину увлекались и двое других фигурантов дела, отмечает издание.

Между тем в начале 2024 года Швеция и Дания прекратили следствие по делу о диверсии на дне Балтике. 

Газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были подорваны в сентябре 2022 года. Известный американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на расследованиях, обвинил в повреждении российских газопроводов США и Норвегию. Как рассказали источники Херша, приказ о диверсии отдал президент Джо Байден. Во время учений НАТО в июне 2022 года пловцы заложили взрывные устройства возле труб у острова Борнхольм в Балтийском море. Через 3 месяца их активировали представители спецслужб Норвегии. С самолета был сброшен гидроакустический буй, который отправил сигнал, вызвавший детонацию.

Позднее прокуратура Швеции сообщила о следах взрывчатки в районе аварии. 

Президент России Владимир Путин назвал инцидент на газопроводах терактом. По факту подрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Добавим, на днях власти Китая подтвердили причастность своего судна к повреждению подводного газопровода Balticconnector в 2023 году.

12:14, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
52
0
#Германия\n#Польша\n#Украина\n#Россия\n#море\n#Балтика\n#энергетика\n#газ\n#диверсия\n#теракт\n#диверсанты\n#арест\n#прокурор\n#политика\n#расследования