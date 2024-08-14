Германия выдала ордер на арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Берлин. Германия. Почти 2 года спустя после диверсии на газопроводах в Балтике генпрокурор ФРГ Йенс Роммель выдал первый ордер на арест подозреваемого. Это гражданин Украины Владимир З., пишут «Известия» со ссылкой на Tagesschau.

По данным немецкого издания, в июне 2024 года прокуратура Германии потребовала от польских властей арестовать подозреваемого, который мог находиться на территории страны. Однако вероятного диверсанта тогда не задержали, он скрылся.

Следствие подозревает в причастности к подрывам трубопроводов еще двоих граждан Украины, мужчину и женщину, которые могли быть водолазами-исполнителями теракта. По версии, которую расследуют немецкие правоохранительные органы, в сентябре 2022 года они путешествовали по Балтийскому морю на зафрахтованной в Германии парусной яхте «Андромеда». Ее экипаж состоял из 6 человек.

«Российская газета» со ссылкой на Suddeutsche Zeitung уточняет, что фамилия разыскиваемого украинца Владимира начинается с кириллической буквы Ц (именно этим звуком передается по-немецки латинская литера Z – прим. ред.) Также сообщается, что подозреваемый является инструктором по дайвингу. Погружениями в глубину увлекались и двое других фигурантов дела, отмечает издание.

Между тем в начале 2024 года Швеция и Дания прекратили следствие по делу о диверсии на дне Балтике.

Газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были подорваны в сентябре 2022 года. Известный американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на расследованиях, обвинил в повреждении российских газопроводов США и Норвегию. Как рассказали источники Херша, приказ о диверсии отдал президент Джо Байден. Во время учений НАТО в июне 2022 года пловцы заложили взрывные устройства возле труб у острова Борнхольм в Балтийском море. Через 3 месяца их активировали представители спецслужб Норвегии. С самолета был сброшен гидроакустический буй, который отправил сигнал, вызвавший детонацию.

Позднее прокуратура Швеции сообщила о следах взрывчатки в районе аварии.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент на газопроводах терактом. По факту подрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Добавим, на днях власти Китая подтвердили причастность своего судна к повреждению подводного газопровода Balticconnector в 2023 году.