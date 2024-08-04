Ученые из США предложили отправить исчезающие виды животных на Луну

С помощью этого они хотят спасти млекопитающих от вымирания.
США. Американские ученые предложили необычный способ сохранения жизни вымирающим видам млекопитающих. Деятели науки хотят отправить их на Луну. Об этом пишет «МИР24».
Специалисты предлагают создать на Луне репозиторий, в котором будут храниться образцы редких видов животных. Ученые хотят применить способ криоконсервации образцов млекопитающих. Отмечается, что упаковка должна быть прочной и ограждать материал от воздействия радиации. Для поддержания жизнеспособности образцов они должны содержаться при температуре -196 градусов по Цельсию – такая температура встречается на некоторых лунных участках вблизи полюсов.
Метод заморозки позволяет поддерживать клетки организмов живыми на протяжении сотен лет. С помощью этого можно будет сохранить не только редкие виды животных, но и растений, микробов, грибов или вирусов. При этом отмечается, что для поддержания работы такое биохранилище необходимо постоянно обслуживать.
Ученые отмечают, что из-за изменения климата на Земле большая часть животных со временем исчезнет. Но благодаря криоконсервации может получится сохранить земное биоразнообразие.