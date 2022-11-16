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На саммите G20 вывесили карту России с новыми регионами

14:19, 16 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
На саммите G20 вывесили карту России с новыми регионами
14:19, 16 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
159
0
#Индонезия\n#Россия\n#Украина\n#спецоперация\n#ДНР\n#ЛНР\n#регионы\n#саммит\n#политика\n#карта\n#география
Фото: t.me/boris_rozhin
159
0

Тем самым организаторы форума признали наличие в составе РФ Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонщины с Запорожьем.

Денпасар. Индонезия. На саммите G20 гостям показали обновленную карту России с Крымом, республиками Донбасса, Запорожьем и Херсонщиной. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на политблогера Бориса Рожина.

В своем Telegram-канале обозреватель разместил фото стенда с картой РФ, которым индонезийские власти приветствовали российскую делегацию. Он вряд ли порадовал украинских гостей саммита. На плакате было написано «Добро пожаловать на G20, Россия!»

«Сказочное Бали», — не удержался автор поста от ехидного комментария про курортный остров, на котором проводился форум.

Напомним, Россию на встрече делегаций стран «большой двадцатки» представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

14:19, 16 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
159
0
#Индонезия\n#Россия\n#Украина\n#спецоперация\n#ДНР\n#ЛНР\n#регионы\n#саммит\n#политика\n#карта\n#география