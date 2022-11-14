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В российском МИДе опровергли сообщение Reuters о госпитализации Лаврова на Бали

14:34, 14 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
В российском МИДе опровергли сообщение Reuters о госпитализации Лаврова на Бали
14:34, 14 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
212
0
#Индонезия\n#Россия\n#СМИ\n#МИД РФ\n#здоровье\n#Сергей Лавров
Фото: kremlin.ru
212
0

Министр прибыл на саммит «Большой двадцатки» в Индонезии.

Денпасар. Индонезия. Информация о том, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова госпитализировали на индонезийском острове Бали, не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Федеральное агентство новостей.

О том, что главу дипломатического ведомства срочно доставили в больницу, рассказало 14 октября агентство Reuters.

Как написала Захарова в своем Telegram-канале, она находится рядом с Лавровым и может подтвердить, что он вполне здоров. Новость о госпитализации министра она назвала фейковой.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — приводит агентство высказывание официального представителя МИД России.

Напомним, 14 ноября на индонезийском острове Бали открылся ежегодный саммит «Большой двадцатки». Россию на нем представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

14:34, 14 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
212
0
#Индонезия\n#Россия\n#СМИ\n#МИД РФ\n#здоровье\n#Сергей Лавров