В российском МИДе опровергли сообщение Reuters о госпитализации Лаврова на Бали

Денпасар. Индонезия. Информация о том, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова госпитализировали на индонезийском острове Бали, не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Федеральное агентство новостей.

О том, что главу дипломатического ведомства срочно доставили в больницу, рассказало 14 октября агентство Reuters.

Как написала Захарова в своем Telegram-канале, она находится рядом с Лавровым и может подтвердить, что он вполне здоров. Новость о госпитализации министра она назвала фейковой.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — приводит агентство высказывание официального представителя МИД России.

Напомним, 14 ноября на индонезийском острове Бали открылся ежегодный саммит «Большой двадцатки». Россию на нем представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.