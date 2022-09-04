Украинскому снаряду удалось попасть по энергоблоку ЗАЭС

Энергодар. Украина. Во время одного из обстрелов Запорожской АЭС артиллеристы Вооруженных сил Украины сумели пробить стену энергоблока. Об этом 4 сентября заявил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга, пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

«Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, артиллерийский снаряд», — приводит агентство слова чиновника. При этом Александр Волга не уточнил день, когда произошел инцидент, но отметил, что указанный энергоблок был нерабочим.

Также он сообщил, что радиационный фон на территории ЗАЭС остается в норме, его измеряют постоянно. Волга пояснил, что систему безопасности энергоблоков невозможно нарушить одним попаданием. В то же время он подчеркнул, что подобные инциденты требуют принятия мер.

Напомним, украинские военные из тяжелого вооружения длительное время ведут планомерные обстрелы Запорожской АЭС, которая находится под контролем российской армии с начала спецоперации. 1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ во главе с руководителем международной организации Рафаэлем Гросси. По итогам поездки он заявил, что целостность сооружений АЭС вызывает беспокойство. На станции остались представители агентства. В тот же день украинская сторона высадила на берегу Каховского водохранилища десант с задачей захвата атомного объекта. Нападение было отражено.

3 сентября после очередного обстрела со стороны ВСУ пятый блок Запорожской атомной электростанции отключили от энергоресурсов.