Глава МАГАТЭ признал наличие повреждений на объектах Запорожской АЭС

Энергодар. Украина. По итогам посещения Запорожской АЭС глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил наличие повреждений станции. Однако он не стал указывать на их причины, пишут «Известия».

«Очевидно, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, у нас нет необходимых элементов, чтобы дать оценку, случайно или намеренно», — приводит издание слова Гросси.

По его словам, за несколько часов пребывания на ЗАЭС участники миссии провели первоначальную проверку состояния станции. Решено оставить на ней несколько инспекторов для дальнейшей работы.

Миссия МАГАТЭ побывала на ядерном объекте 1 сентября. В этот день украинские военные продолжили обстрелы ЗАЭС. 4 их снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока станции. Кроме того, как уже сообщалось, российскими военными была пресечена попытка высадки десантов в двух местах на берегу Каховского водохранилища с целью захвата станции.

А в администрации Запорожской области 2 сентября сообщили, что в составе делегации МАГАТЭ были выявлены шпионы и диверсанты, которые под видом журналистов хотели проникнуть на территорию ЗАЭС. Эта попытка также была пресечена.