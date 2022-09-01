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Украинские военные попытались захватить Запорожскую АЭС

11:08, 01 сентября, 2022
Евгений Кандаков
Украинские военные попытались захватить Запорожскую АЭС
11:08, 01 сентября, 2022
Евгений Кандаков
98
0
#Украина\n#Россия\n#Минобороны\n#военные\n#АЭС\n#диверсанты\n#нападение\n#спецоперация
Фото: vk.com/rt_russian
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Диверсионные группы насчитывают до 60 человек.

Энергодар. Украина. Две диверсионные группы Вооруженных сил Украины переправились через Каховское водохранилище с целью захвата Запорожской АЭС, находящейся под российским контролем. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Минобороны РФ.

Количество диверсантов оценивается примерно в 60 человек, для переправы они использовали 7 лодок. Место их высадки находится в 3 км северо-восточнее ЗАЭС.

«Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», — сообщили в оборонном ведомстве.

Напомним, на 1 сентября запланирован визит в Энергодар и на Запорожскую атомную электростанцию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее ВСУ неоднократно обстреливали ЗАЭС, создавая угрозу техногенной катастрофы. 31 августа снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов.

11:08, 01 сентября, 2022
Евгений Кандаков
98
0
#Украина\n#Россия\n#Минобороны\n#военные\n#АЭС\n#диверсанты\n#нападение\n#спецоперация