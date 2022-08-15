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Германию возмутило молчание Польши о катастрофе в реке Одер

17:24, 15 августа, 2022
Евгений Кандаков
Германию возмутило молчание Польши о катастрофе в реке Одер
17:24, 15 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Германия\n#Польша\n#реки\n#отравление\n#рыба\n#катастрофа\n#экология
Фото: pxhere.com
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Польские власти пытались скрыть экологическое бедствие в течение 2 недель.

Берлин. Германия. В министерстве окружающей среды Германии выдвинули претензии к Польше в связи с неоповещением соседней страны о массовой гибели рыбы в реке Одер. Варшава молчала об экологической катастрофе в течение 2 недель, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

На немецкой стороне (река образует естественную границу между странами) гибель рыбы заметили 9 августа. Однако предупреждений о случившемся с польской стороны к тому времени не поступило. В связи с этим правительство Германии узнало об отравлении воды слишком поздно.

Сейчас ведется расследование причин и последствий катастрофы, результат может быть объявлен в ближайшие дни. Однако возможность попадания ртути или ее соединений в воду уже исключили (такая версия высказывалась экспертами поначалу).

О выявлении большого количества погибших в результате отравления рыб и птиц в реке Одер стало известно на минувшей неделе. Источник загрязнения находился, как предполагают, на территории Польши. Власти страны пообещали найти и наказать виновных. Несколько чиновников подали в отставку, не дожидаясь итогов расследования.

Добавим, многие реки Европы в настоящее время сильно обмелели из-за аномальной жары. Рейн в ближайшее время может стать несудоходным, Луара превратилась в жалкий ручей, а Темза пересохла в районе верхнего течения.

17:24, 15 августа, 2022
Евгений Кандаков
78
0
#Германия\n#Польша\n#реки\n#отравление\n#рыба\n#катастрофа\n#экология