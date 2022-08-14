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Самая длинная река Франции из-за жары превратилась в ручей

18:03, 14 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Самая длинная река Франции из-за жары превратилась в ручей
18:03, 14 августа, 2022
Екатерина Сентемова
136
0
#Франция\n#жара\n#вода\n#река
Фото: unsplash.com
136
0

В стране ввели ограничения на использование воды.

Франция. Из-за жары во Франции река Луара высохла до размеров ручья. Об этом сообщает «МИР 24».

Местные жители даже не припомнят, чтобы такое случалось раньше. Река является одним из главных источников воды для страны, поэтому по всему течению власти ввели жесткие ограничения. 

В настоящий момент засуха охватила две трети Франции, около 100 деревень остались без питьевой воды.

Также сильная засуха наблюдается и в Испании. Один из крупнейших водоемов страны — водохранилище Виньюэла сейчас заполнено водой только на 12%. Людям нечем поливать поля и сады, фермеры срезают сотни деревьев, чтобы спасти хотя бы часть. 

Такая проблема охватила половину Европы. Власти вводят ограничения на пользование водой, часто возникают пожары, многие виды животных находятся под угрозой.

18:03, 14 августа, 2022
Екатерина Сентемова
136
0
#Франция\n#жара\n#вода\n#река