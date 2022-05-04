На горе Эверест появилась самая высокая китайская метеостанция в мире

Эверест. На высоте более 8,8 тыс м на горе Эверест китайцы установили метеостанцию, которая теперь является самой высокой в мире. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Вес автоматической станции со всем оборудованием составляет около 50 кг, поэтому ее транспортировали в разобранном состоянии.

Установку провела экспедиция Института исследований Тибетского нагорья при Академии наук Китая, состоящая из 13 человек. Также ученые успели собрать образцы снега и льда и замерили их толщину на вершине горы.

По плану станция заменит аналогичное устройство, расположенное на высоте 8430 м, которое в 2019 году на южном склоне Эвереста установили члены американо-британской экспедиции.

В рамках проекта на Эвересте появилось 8 станций, которые будут собирать информацию о скорости ветра, его направлении, и о влажности воздуха. В 2021 году на высотах от 5 200 м до 6 500 м установили 4 из них. С начала 2022 года на северном склоне горы развернули еще три станции на высотах 7 028 м, 7 790 м и 8 300 м над уровнем моря.

Метеостанции на Эвересте покажут, какой эффект оказывает глобальное потепление на эту горную систему.