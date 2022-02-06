Президент Турции заразился омикрон-штаммом коронавируса

Анкара. Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него и его супруги выявили омикрон-штамм коронавируса. Об этом передаёт RT.

Вместе с этим президент Турции добавил, что намерен продолжать работать из дома. Слова поддержки выздоравливающему направил президент России Владимир Путин.

«Уважаемый господин Президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать Вас и Вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом. От души желаю вам обоим полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы», — говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля в субботу, 6 февраля.