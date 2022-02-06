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Президент Турции заразился омикрон-штаммом коронавируса

19:30, 06 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
Президент Турции заразился омикрон-штаммом коронавируса
19:30, 06 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
166
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#Турция\n#Эрдоган\n#коронавирус\n#Владимир Путин
Фото: pixabay.com
166
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Слова поддержки направил ему президент России.

Анкара. Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него и его супруги выявили омикрон-штамм коронавируса. Об этом передаёт RT.

Вместе с этим президент Турции добавил, что намерен продолжать работать из дома. Слова поддержки выздоравливающему направил президент России Владимир Путин.

«Уважаемый господин Президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать Вас и Вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом. От души желаю вам обоим полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы», — говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля в субботу, 6 февраля.

19:30, 06 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
166
0
#Турция\n#Эрдоган\n#коронавирус\n#Владимир Путин