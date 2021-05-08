Вертолет Ingenuity на Марсе впервые переместился на новое место

За 108 секунд полета он преодолел 129 метром.

США. Вертолет Ingenuity, находящийся на поверхности Марса поменял свое местоположение. Как пишут «Известия», об этом сообщает NASA.

7 мая в 15:26 по времени восточного побережья США, в 22:26 по Москве он начал свой полет продолжительностью 108 секунд. За это время аппарат переместился на 129 метров в южном направлении, поднявшись на максимальную высоту 10 метров и сделал пару кадров высокого качества.

Вертолет впервые оказался на поверхности Марса в феврале 2021 года и стал первым аппаратом, который провел полет намдругой планете. За это время он 4 раза поднимался в воздух, но всегда возвращался на место старта.

С помощью вертолета планируется изучать планету с высоты нескольких метров, и проникать в марсианские пещеры, где возможно найти следы жизни.