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Вертолет Ingenuity на Марсе впервые переместился на новое место

14:34, 08 мая, 2021
Екатерина Сентемова
Вертолет Ingenuity на Марсе впервые переместился на новое место
14:34, 08 мая, 2021
Екатерина Сентемова
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#США\n#вертолет\n#полет
Фото: TASS/Zuma/NASA/JPL-Caltech
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За 108 секунд полета он преодолел 129 метром.

США. Вертолет Ingenuity, находящийся на поверхности Марса поменял свое местоположение. Как пишут «Известия», об этом сообщает NASA. 

7 мая в 15:26 по времени восточного побережья США, в 22:26 по Москве он начал свой полет продолжительностью 108 секунд. За это время аппарат переместился на 129 метров в южном направлении, поднявшись на максимальную высоту 10 метров и сделал пару кадров высокого качества. 

Вертолет впервые оказался на поверхности Марса в феврале 2021 года и стал  первым аппаратом, который провел полет намдругой планете. За это время он 4 раза поднимался в воздух, но всегда возвращался на место старта.  

С помощью вертолета планируется изучать планету с высоты нескольких метров, и проникать в марсианские пещеры, где возможно найти следы жизни. 

14:34, 08 мая, 2021
Екатерина Сентемова
181
0
#США\n#вертолет\n#полет