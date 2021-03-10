Полгода лета: в Китае высчитали, сколько будет длиться теплое время года в России

Такой климат установится к 2100 году.



Пекин. КНР. Прогноз по изменениям климата в Северном полушарии вследствие глобального потепления сделали китайские ученые. По их данным, к 2100 году протяженность лета в России составит почти 6 месяцев, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Phys.org.

При этом летние месяцы станут более жаркими, а зимние - короче и теплее, отмечают авторы исследования.

Так, по их подсчетам, с 1952 по 2011 год лето у нас увеличилось с 78 до 95 дней, зима сократилась с 76 до 73 дней, весна - со 124 до 115 дней, осень - с 87 до 82 дней. При сохранении данной тенденции, к 2100 году продолжительность зимы упадет до двух месяцев, а лето будет длиться без малого полгода.

По мнению ученого Юпиня Гуана, изменения климата скажутся на состоянии окружающей среды и здоровья человека. Сдвинутся сроки и маршруты сезонной миграции птиц, растения начнут цвести в нехарактерные для них сроки, многие виды животных потеряют привычные источники питания. Это скажется на экологии и сельском хозяйстве.

А метеоролог Цунвэнь Чжу предупредил, что долгие и жаркие летние сезоны приведут к увеличению числа и интенсивности лесных пожаров. В целом изменения климата могут привести к серьезным стихийным бедствиям, считают ученые из КНР.