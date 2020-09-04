Мексиканские палеонтологи нашли 200 скелетов мамонтов

Стадо животных увязло в грязи высохшего озера.



Мехико. Мексика. Самое крупное в Южной Америке кладбище мамонтов нашли мексиканские ученые. Порядка 200 отлично сохранившихся скелетов обнаружили на строительной площадке к северу от Мехико-сити, сообщает телеканал «МИР24» со ссылкой на ОТР.

Как рассказали в Национальном институте антропологии и истории Мексики, в районе ведутся работы по переделке военной авиабазы в гражданский аэропорт. Впервые рабочие выкопали кости из-под земли в октябре 2019 года. С тех пор ученые нашли здесь более 200 скелетов древних хоботных.

15 тыс. лет назад в районе находок существовало пересыхающее озеро. Стадо мамонтов могло прийти туда на водопой, но в результате животные увязли в тине и погибли. Отмечается хорошая сохранность останков доисторических существ.

Напомним, останки мамонта нашли недавно в Уфе при строительстве подземного перехода.