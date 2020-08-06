При строительстве подземного перехода в Уфе нашли останки мамонта

В руки ученых попали бивни доисторического животного.



Уфа. Башкортостан. Останки мамонта обнаружили в Уфе во время строительства подземного перехода. О находке сообщает «МИР24» со ссылкой на argumenti.ru.

Бивни доисторического животного выкопали возле монумента Дружбы в столице Башкортостана. Ученые пояснили, что мамонты и другие представители так называемой мегафауны ледникового периода бродили по землям Южного Урала примерно 10-15 тысяч лет назад.

Как отметил научный сотрудник БГПУ имени Акмуллы Николай Щербаков, особенно часто на территории нынешней Башкирии встречались другие родственники современных слонов - мастодонты. Однако и мамонты не были тогда редкостью, добавил ученый.

Напомним, хорошо сохранившиеся останки мамонта, в том числе фрагменты мягких тканей, нашли этим летом на полуострове Ямал.