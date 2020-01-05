Земля максимально приблизилась к Солнцу

В 10:48 по Москве наша планета прошла точку Перигелия

Москва. Планета Земля прошла максимальную точку сближения с Солнцем в воскресенье, 5 января. Об этом сообщает «Газета.ru».

В 10:48 по московскому времени наша планета прошла точку Перигелия — точку максимального сближения с Солнцем. В эту минуту звезда была от нас на расстоянии более 147 километров.

Самая далёкая от Солнца точка орбиты Земли, афелий, планета проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн километров от светила.

Разницу между диаметрами солнечного диска нельзя увидеть невооружённым взглядом. По сравнению с июлем, сегодня Солнце больше на 3%.