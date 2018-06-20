Матч между Англией и Тунисом на ЧМ-2018 обошел по популярности свадьбу принца Гарри

На британском телевидении игру английских футболистов посмотрели 18,3 млн человек.

Лондон. Великобритания. Матч между Англией и Тунисом на ЧМ-2018 по футболу обошел по популярности свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Как пишут «Известия», телеканал BBC обнародовал данные о том, сколько человек следили за исходом встречи.

Так, за королевской свадьбой наблюдали порядка 18 млн зрителей. Тогда как игру английских футболистов на телевидении посмотрели 18,3 млн человек. При этом в сети трансляция матча привлекла внимание рекордных 3 млн британцев.

Таким образом, победа английской сборной над футболистами из Туниса стала самой популярной трансляцией, получив внимание почти 70% зрителей.

Напомним, накануне вечером сборная России одержала вторую победу на ЧМ-2018. Подопечные Станислава Черчесова обыграли египетских футболистов со счетом 3:1.