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Матч между Англией и Тунисом на ЧМ-2018 обошел по популярности свадьбу принца Гарри

11:28, 20 июня, 2018
Александра Бобрович
11:28, 20 июня, 2018
Александра Бобрович
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#спорт\n#телевидение\n#футбол\n#Великобритания\n#свадьбы\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#монархия\n#популярность
Фото: bbc.co.uk
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На британском телевидении игру английских футболистов посмотрели 18,3 млн человек.

Лондон. Великобритания. Матч между Англией и Тунисом на ЧМ-2018 по футболу обошел по популярности свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Как пишут «Известия», телеканал BBC обнародовал данные о том, сколько человек следили за исходом встречи.  

Так, за королевской свадьбой наблюдали порядка 18 млн зрителей. Тогда как игру английских футболистов на телевидении посмотрели 18,3 млн человек. При этом в сети трансляция матча привлекла внимание рекордных 3 млн британцев.  

Таким образом, победа английской сборной над футболистами из Туниса стала самой популярной трансляцией, получив внимание почти 70% зрителей.  

Напомним, накануне вечером сборная России одержала вторую победу на ЧМ-2018. Подопечные Станислава Черчесова обыграли египетских футболистов со счетом 3:1.

11:28, 20 июня, 2018
Александра Бобрович
211
0
#спорт\n#телевидение\n#футбол\n#Великобритания\n#свадьбы\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#монархия\n#популярность

 

 

 


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