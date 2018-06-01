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Чрезвычайное положение объявили в Мексике из-за аномальной жары

09:18, 01 июня, 2018
Александра Бобрович
09:18, 01 июня, 2018
Александра Бобрович
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#погода\n#жара\n#Мексика\n#чрезвычайные ситуации\n#температура
Фото: pixabay.com
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В среднем по стране столбики термометра поднялись до 40-45 градусов выше ноля.

Мехико. Мексика. Из-за аномальной жары в Мексике объявили чрезвычайное положение. Как пишет Life.ru, оно действует на территории 22 штатов в 573 муниципалитетах.  

В среднем по стране столбики термометра поднялись до 40-45 градусов выше ноля. Кроме того, аномальная жара также «накрыла» мексиканскую столицу.  

В конце мая температура в Мехико поднялась до отметки в почти 32 градуса тепла. В последний раз такая погода в городе наблюдалась около 100 лет назад. В 1919 году столбики термометра поднялись до 31,1 градуса.  

При этом аномальная погода в Мексике  наблюдается не первый раз. Так, в середине января в стране объявляли максимальный уровень опасности. Тогда температура воздуха опустилась до -4 градусов, когда как обычно держалась на уровне 25-30 градусов выше ноля.

09:18, 01 июня, 2018
Александра Бобрович
180
0
#погода\n#жара\n#Мексика\n#чрезвычайные ситуации\n#температура

 

 

 


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