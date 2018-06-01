Чрезвычайное положение объявили в Мексике из-за аномальной жары

В среднем по стране столбики термометра поднялись до 40-45 градусов выше ноля.

Мехико. Мексика. Из-за аномальной жары в Мексике объявили чрезвычайное положение. Как пишет Life.ru, оно действует на территории 22 штатов в 573 муниципалитетах.

В среднем по стране столбики термометра поднялись до 40-45 градусов выше ноля. Кроме того, аномальная жара также «накрыла» мексиканскую столицу.

В конце мая температура в Мехико поднялась до отметки в почти 32 градуса тепла. В последний раз такая погода в городе наблюдалась около 100 лет назад. В 1919 году столбики термометра поднялись до 31,1 градуса.

При этом аномальная погода в Мексике наблюдается не первый раз. Так, в середине января в стране объявляли максимальный уровень опасности. Тогда температура воздуха опустилась до -4 градусов, когда как обычно держалась на уровне 25-30 градусов выше ноля.