Из-за аномально холодной погоды в Мексике объявили максимальный уровень опасности

По данным синоптиков, температура воздуха опуститься до -4 градусов.

Мехико. Мексика. В мексиканской столице из-за аномально холодной погоды объявили максимальный уровень опасности. Как пишут Известия.ру, ночью ожидается сильное похолодание.

По данным синоптиков, температура воздуха опуститься до -4 градусов, когда как в стране в это время года обычно наблюдается 25-30 градусов выше ноля.

Координатор сил гражданской обороны Мексики Луис Фелипе Пуэнте попросил сограждан соблюдать меры безопасности. Кроме того, мексиканцем рекомендовали одеваться как можно теплее и с осторожностью пользоваться обогревателями.

Местные власти опасаются возникновения пожаров и случаев отравления угарным газом, так как в Мексике нет центральной системы отопления, и большая часть домов даже не имеет двойного утепления окон.

В свою очередь Ростуризм обратился к российским путешественникам, отдыхающим в Мексике. В связи с возникшей ситуацией россиян попросили соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей.