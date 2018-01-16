  • $ 56.36 ↓
  • € 68.82 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Из-за аномально холодной погоды в Мексике объявили максимальный уровень опасности

      13:12, 16 января, 2018
      Александра Бобрович
      13:12, 16 января, 2018
      Александра Бобрович
      416
      0
      #погода\n#Мексика\n#похолодание\n#холода\n#туристы\n#предупреждение\n#Ростуризм
      Фото: pixabay.com
      416
      0

      По данным синоптиков, температура воздуха опуститься до -4 градусов.

      Мехико. Мексика. В мексиканской столице из-за аномально холодной погоды объявили максимальный уровень опасности. Как пишут Известия.ру, ночью ожидается сильное похолодание.  

      По данным синоптиков, температура воздуха опуститься до -4 градусов, когда как в стране в это время года обычно наблюдается 25-30 градусов выше ноля.  

      Координатор сил гражданской обороны Мексики Луис Фелипе Пуэнте попросил сограждан соблюдать меры безопасности. Кроме того, мексиканцем рекомендовали одеваться как можно теплее и с осторожностью пользоваться обогревателями.  

      Местные власти опасаются возникновения пожаров и случаев отравления угарным газом, так как в Мексике нет центральной системы отопления, и большая часть домов даже не имеет двойного утепления окон.  

      В свою очередь Ростуризм обратился к российским путешественникам, отдыхающим в Мексике. В связи с возникшей ситуацией россиян попросили соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей. 

      13:12, 16 января, 2018
      Александра Бобрович
      416
      0
      #погода\n#Мексика\n#похолодание\n#холода\n#туристы\n#предупреждение\n#Ростуризм

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Девочку из Удмуртии, которая ушла из дома, нашли в Ижевске

      20:00, 10 января, 2018
      6956

      Подробности отставки главы Воткинска Владимира Перевозчикова

      5152
      12:43, 13 января, 2018

      Глава Удмуртии: во второй городской больнице Ижевска «необходимо наводить порядок»

      3686
      09:31, 15 января, 2018

      Хоккейный клуб «Ижсталь» остался без группы поддержки

      3246
      16:08, 11 января, 2018

      Глава Ижевска ответил на претензии Александра Бречалова по уборке снега с Центральной площади

      3053
      12:28, 11 января, 2018

      1 февраля в России закроют опустевший Резервный фонд

      17:18, 10 января, 2018
      1130

      В Москве умер актер Михаил Державин

      1038
      11:42, 10 января, 2018

      6 человек пострадали в результате нападения неизвестных на школу в Перми

      886
      10:45, 15 января, 2018

      Количество пострадавших при взрыве бытового газа в Омске достигло 8 человек

      875
      10:16, 13 января, 2018

      В Москве после скандала с VIP-камерами в «Матросской тишине» уволили замначальника тюрьмы

      849
      11:58, 11 января, 2018

      В Африке слониха, защищая своего детеныша, подралась с двумя бегемотами

      18:24, 13 января, 2018
      4089

      В сети набирает популярность смертельно опасный флешмоб

      968
      12:00, 14 января, 2018

      В США изобрели «умные» трусы, призванные следить за самочувствием хозяина

      963
      18:43, 10 января, 2018

      Во Франции продают замок, в котором скончался Ричард Львиное Сердце

      944
      15:52, 13 января, 2018

      Греция займется промышленным производством каннабиса

      805
      10:02, 14 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: возвращение в частично разрушенный дом в Ижевске и сбитый подросток

      В Ижевске начался вестиваль ангелов и архангелов 2018

      В Ижевске на перекрестке сбили девочку пешехода