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В Великобритании экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вышел из комы

12:40, 08 мая, 2018
Александра Бобрович
12:40, 08 мая, 2018
Александра Бобрович
174
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#спорт\n#футбол\n#больницы\n#Великобритания\n#тренер\n#кома
Фото: vk.com
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В начале мая его экстренно прооперировали из-за кровоизлияния в мозг.

Сэлфорд. Великобритания. Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вышел из комы. Как пишет  Daily Mail, он находится под наблюдением врачей в одной из британских клиник.  

В коме бывший наставник одного из самых популярных футбольных клубов мира оказался после экстренной операции. 5 мая британские врачи прооперировали его из-за кровоизлияния в мозг.  

На данный момент Алекс Фергюсон находится в реанимации в больнице Сэлфорд-Роуд. Выйдя из комы, он смог поговорить с близкими и родными.  

Напомним, Алекс Фергюсон – шотландский специалист, возглавлявший «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 годы. За время его работы клуб одержал 13 побед в Премьер-лиге и две победы в Лиге чемпионов.  В 2002 году Фергюсона включили в зал славы английского футбола.

12:40, 08 мая, 2018
Александра Бобрович
174
0
#спорт\n#футбол\n#больницы\n#Великобритания\n#тренер\n#кома

 

 

 


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