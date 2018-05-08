В Великобритании экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вышел из комы

В начале мая его экстренно прооперировали из-за кровоизлияния в мозг.

Сэлфорд. Великобритания. Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вышел из комы. Как пишет Daily Mail, он находится под наблюдением врачей в одной из британских клиник.

В коме бывший наставник одного из самых популярных футбольных клубов мира оказался после экстренной операции. 5 мая британские врачи прооперировали его из-за кровоизлияния в мозг.

На данный момент Алекс Фергюсон находится в реанимации в больнице Сэлфорд-Роуд. Выйдя из комы, он смог поговорить с близкими и родными.

Напомним, Алекс Фергюсон – шотландский специалист, возглавлявший «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 годы. За время его работы клуб одержал 13 побед в Премьер-лиге и две победы в Лиге чемпионов. В 2002 году Фергюсона включили в зал славы английского футбола.