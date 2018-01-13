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      В Англии хирург выжигал свои автографы на печени пациентов

      11:19, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      11:19, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      217
      0
      #медицина\n#скандалы\n#врачи\n#Великобритания\n#операция\n#донорство
      Фото: pixabay.com
      217
      0

      Доктор потерял практику и заплатит штраф.  

      Лондон. Великобритания. Коллеги поймали британского врача Саймона Брэмхолла на странном и небезопасном чудачестве. Хирург имел обыкновение  выжигать свои инициалы на донорской печени пациентов, сообщают «Известия» со ссылкой на The Guardian. 

      Врач провел несколько тысяч операций, слыл хорошим профессионалом, и за 12 лет службы в госпитале Елизаветы II ни разу не вызвал нареканий у руководства. 

      Но однажды при проведении повторных операций коллеги хирурга обратили внимание на буквы, выжженные на внутренних органах пациентов. Они оказались инициалами медика.   

      Чтобы поставить «автограф на память», Брэмхолл использовал специальный аппарат, которым прижигают кровеносные сосуды для скорейшего заживления. 

      За издевательство над родственниками доноров врача лишили практики. Кроме того, он приговорен к 120 часам общественных работ и штрафу в 13,6 тыс. долларов.

      11:19, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      217
      0
      #медицина\n#скандалы\n#врачи\n#Великобритания\n#операция\n#донорство

       

       

       

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