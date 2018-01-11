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      Немецкие ученые выяснили, чем питались бабочки до появления цветов

      19:09, 11 января, 2018
      Евгений Кандаков
      19:09, 11 января, 2018
      Евгений Кандаков
      222
      0
      #наука\n#исследования\n#бабочки\n#цветы\n#насекомые\n#ученые
      Фото: pixabay.com
      222
      0

      С помощью хоботка чешуекрылые насекомые пили секрет голосеменных растений.  

      Утрехт. Германия. Хоботок бабочек и сами эти насекомые, относящиеся к отряду чешуекрылых, появились раньше, чем цветы. К такому выводу пришли немецкие палеонтологи, пишет интернет-журнал Naked Science

      По данным издания, ученые из Утрехтского университета нашли на севере Германии останки бабочек возрастом 200 млн лет. Напомним, в те времена все растения на Земле были голосеменными. Покрытосеменных, которые имеют цветы и нуждаются в их опылении, тогда не существовало. Однако у насекомых имелся длинный хоботок, помогавший им питаться. Чем же, если не нектаром цветов? На этот вопрос специалисты смогли ответить после специальных исследований. 

      Немецкие ученые пришли к выводу, что хоботок давал древним бабочкам возможность потреблять секрет некоторых голосеменных растений. Позднее, с появлением покрытосеменных, он позволил им стать опылителями и получать в награду сладкий цветочный нектар.

      19:09, 11 января, 2018
      Евгений Кандаков
      222
      0
      #наука\n#исследования\n#бабочки\n#цветы\n#насекомые\n#ученые

       

       

       

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