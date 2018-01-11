Немецкие ученые выяснили, чем питались бабочки до появления цветов

С помощью хоботка чешуекрылые насекомые пили секрет голосеменных растений.

Утрехт. Германия. Хоботок бабочек и сами эти насекомые, относящиеся к отряду чешуекрылых, появились раньше, чем цветы. К такому выводу пришли немецкие палеонтологи, пишет интернет-журнал Naked Science.

По данным издания, ученые из Утрехтского университета нашли на севере Германии останки бабочек возрастом 200 млн лет. Напомним, в те времена все растения на Земле были голосеменными. Покрытосеменных, которые имеют цветы и нуждаются в их опылении, тогда не существовало. Однако у насекомых имелся длинный хоботок, помогавший им питаться. Чем же, если не нектаром цветов? На этот вопрос специалисты смогли ответить после специальных исследований.

Немецкие ученые пришли к выводу, что хоботок давал древним бабочкам возможность потреблять секрет некоторых голосеменных растений. Позднее, с появлением покрытосеменных, он позволил им стать опылителями и получать в награду сладкий цветочный нектар.