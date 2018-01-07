Ирландец сыграл в футбол с ураганом «Элеонор»

Ветер вернул мяч спортсмену.

Дублин. Ирландия. Ирландскому футболисту Эане О'Коннору для тренировки не нужны партнеры. Спортсмен научился передавать мяч ветру, а потом принимать его обратно.

На видео, которое ирландец разместил в Сети, видно, как он дает пас урагану «Элеонор», дующему со стороны моря. Вскоре после удара мяч возвращается, подобно бумерангу.

Между тем для многих земляков Эаны О'Коннора зимний ураган «Элеонор» обернулся вовсе не развлечением, а проблемой. Из-за него в Ирландии остались без света 55 тысяч домов.