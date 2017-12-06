Информатор ВАДА Григорий Родченков заявил, что опасается за свою жизнь

Об этом сообщил его адвокат Джим Уолден.

Вашингтон. США. Информатор Всемирного антидопингового агентства и бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что опасается за свою жизнь. Как пишет РБК, об этом общественности сообщил его адвокат Джим Уолден.

По словам юриста, он «будет оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь». В тоже время Родченков приветствует решение исполкома МОК об отстранении российской сборной от участия в зимней Олимпиаде в Южной Корее.

В настоящее время информатор ВАДА находится на территории США. Американские власти разрешили ему участвовать в программе защиты свидетелей.