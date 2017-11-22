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      Кендалл Дженнер стала самой высокооплачиваемой моделью 2017 года

      10:42, 22 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      10:42, 22 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      119
      0
      #шоу-бизнес\n#рейтинг\n#Forbes\n#деньги\n#Кардашьян\n#модель
      Фото: vk.com/kendall_jenner
      119
      0

      Предыдущие 15 лет этот титул принадлежал бразильянке Жизель Бундхен.

      Нью-Йорк. США. Американский журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых моделей 2017 года. Как пишут Известия.ру, лидером рейтинга оказалась 22-летняя американка Кендалл Дженнер. 

      По информации СМИ, младшая сестра Ким Кардашьян заработала за год 22 млн долларов. Этот доход позволил ей опередить Жизель Бундхен, занявшей второе место рейтинга с активом в 17,5 млн долларов. Отмечается, что бразильянка возглавляла топ-10 Forbes на протяжении 15 лет. 

      Третье место досталось модели Трейси Тейген, которая в 2017 году получила 13,5 млн долларов. На четвертом месте, по мнению издания, находится Адриана Лиама с доходом в 10,5 млн долларов. 

      Замкнули пятерку самых высокооплачиваемых моделей Джиджи Хадид и Роузи Хантингтон-Уайтли, заработавшие 9,5 млн долларов. 

      10:42, 22 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      119
      0
      #шоу-бизнес\n#рейтинг\n#Forbes\n#деньги\n#Кардашьян\n#модель

       

       

       

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