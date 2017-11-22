Кендалл Дженнер стала самой высокооплачиваемой моделью 2017 года

Предыдущие 15 лет этот титул принадлежал бразильянке Жизель Бундхен.

Нью-Йорк. США. Американский журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых моделей 2017 года. Как пишут Известия.ру, лидером рейтинга оказалась 22-летняя американка Кендалл Дженнер.

По информации СМИ, младшая сестра Ким Кардашьян заработала за год 22 млн долларов. Этот доход позволил ей опередить Жизель Бундхен, занявшей второе место рейтинга с активом в 17,5 млн долларов. Отмечается, что бразильянка возглавляла топ-10 Forbes на протяжении 15 лет.

Третье место досталось модели Трейси Тейген, которая в 2017 году получила 13,5 млн долларов. На четвертом месте, по мнению издания, находится Адриана Лиама с доходом в 10,5 млн долларов.

Замкнули пятерку самых высокооплачиваемых моделей Джиджи Хадид и Роузи Хантингтон-Уайтли, заработавшие 9,5 млн долларов.