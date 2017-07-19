Виктору Буту увеличили срок в американской тюрьме за выращивание чайного гриба

Предпринимателя заподозрили в производстве алкоголя.

Чикаго. США. Срок лишения свободы россиянина Виктора Бута стал больше: к 25 годам добавили свыше 40 дней. Причиной послужил чайный гриб, который предприниматель выращивал по совету врача для лечения желудка, пишет Лента.ру.

Как рассказал адвокат Виктора Бута Алексей Тарасов, напиток, приготовленный из чайного гриба, употребляли другие заключенные и надзиратели. Однако представители инспекции посчитали, что россиянин делает алкоголь.

Из-за этого Буту добавили к сроку более 40 дней. Еще 54 дня ему грозятся накинуть за общение с журналистами. Кроме того, россиянину могут запретить пользоваться телефоном и в течение года покупать продукты в тюремном магазине.

Напомним, бизнесмена арестовали в марте 2008 года в Таиланде по запросу Вашингтона. Его обвинили в переговорах о поставках оружия, сделанные работавшими под прикрытием агентами Управления по борьбе с наркотиками США. В апреле 2012 года Виктор Бут был признан виновным американским судом в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая в США отнесена к террористическим. Россиянин свою вину не признал.