В Китае химики научились превращать воздух в бензин

Для этого они использовали катализатор.

Китай. Ученым из Китая удалось превратить воздух в бензин с помощью катализатора, который сделали на основе наночастиц оксида железа и натрия и полых наночастиц алюминия. В результате их экспериментов они научились получать из водорода и углекислого газа вещество, похожее на бензин, сообщают «Народные Новости».

По мнению химиков, данное превращение является продуктивным. 96 процентов углекислого газа трансформируется в аналог бензина, только 4 процента отводится на метан.