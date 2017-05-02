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      В Китае химики научились превращать воздух в бензин

      19:14, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      19:14, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      125
      0
      #нанотехнологии\n#бензин\n#Китай\n#химия\n#ученые
      Фото: pixabay.com
      125
      0

      Для этого они использовали катализатор.

      Китай. Ученым из Китая удалось превратить воздух в бензин с помощью катализатора, который сделали на основе наночастиц оксида железа и натрия и полых наночастиц алюминия. В результате их экспериментов они научились получать из водорода и углекислого газа вещество, похожее на бензин, сообщают «Народные Новости».

      По мнению химиков, данное превращение является продуктивным. 96 процентов углекислого газа трансформируется в аналог бензина, только 4 процента отводится на метан.

      19:14, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      125
      0
      #нанотехнологии\n#бензин\n#Китай\n#химия\n#ученые
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