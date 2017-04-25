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      Британские ученые обнаружили гусениц, поедающих полиэтилен

      15:56, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:56, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      147
      0
      #экология\n#мусор\n#отходы\n#Великобритания\n#ученые\n#эксперимент
      Фото: twitter.com/braginsasha
      147
      0

      По их мнению, это открытие поможет решить проблему скопления мусора на свалках и в океане.

      Лондон. Великобритания. Специалисты из Кембриджского университета в Великобритании выявили гусениц большой восковой моли, способных поедать полиэтилен. По словам ученых, открытие было сделано случайно, сообщают «Народные Новости».

      Сотрудница университета нашла в ульях личинки большой восковой моли и положила их в пакет. Через некоторое время она обнаружила, что полиэтилен был изъеден гусеницами.

      После этого британские ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что около ста гусениц переработали 92 миллиграмма материала за 12 часов.

      По мнению специалистов, данное открытие поможет в будущем в борьбе с мусором на дне океана и на свалках.

      15:56, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      147
      0
      #экология\n#мусор\n#отходы\n#Великобритания\n#ученые\n#эксперимент
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