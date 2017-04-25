Британские ученые обнаружили гусениц, поедающих полиэтилен

По их мнению, это открытие поможет решить проблему скопления мусора на свалках и в океане.

Лондон. Великобритания. Специалисты из Кембриджского университета в Великобритании выявили гусениц большой восковой моли, способных поедать полиэтилен. По словам ученых, открытие было сделано случайно, сообщают «Народные Новости».

Сотрудница университета нашла в ульях личинки большой восковой моли и положила их в пакет. Через некоторое время она обнаружила, что полиэтилен был изъеден гусеницами.

После этого британские ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что около ста гусениц переработали 92 миллиграмма материала за 12 часов.

По мнению специалистов, данное открытие поможет в будущем в борьбе с мусором на дне океана и на свалках.