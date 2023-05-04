Бельгия потратила 200 млн евро процентов с российских активов на поддержку Киева

Брюссель. Бельгия. 200 млн евро доходов от замороженных в Бельгии активов РФ были направлены на оказание помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Александер Де Кроо, пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Он уточнил, что средства были использованы для поддержки ВСУ и на содержание украинских беженцев. Также де Кроо пообещал, что работа в этом направлении продолжится. По его словам, в Бельгии заморожены более 180 млрд евро активов Центробанка России.

Напомним, в апреле сообщалось, что бельгийскую казну поступили 625 млн евро, полученных в результате налогообложения процентов с замороженных российских активов. Всего в Бельгии сейчас заблокировано 250 млрд евро российских средств – больше, чем в любом другом европейском государстве из числа присоединившихся к санкциям против Москвы. Однако передать их Киеву напрямую Запад не решается из-за отсутствия нормативной базы для такого изъятия. К тому же большую часть российских средств в зарубежных банках невозможно с уверенностью идентифицировать.