Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

В Еврокомиссии признали необходимость возврата России ее замороженных активов

17:21, 13 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Еврокомиссии признали необходимость возврата России ее замороженных активов
17:21, 13 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
67
0
#Евросоюз\n#Россия\n#Украина\n#спецоперация\n#СВО\n#деньги\n#валюта\n#Центробанк\n#резервы\n#конфискация
Фото: pxhere.com
67
0

Об этом пишет немецкое издание Welt со ссылкой на документ ЕК.

Брюссель. Бельгия. Замороженные в странах Евросоюза активы Центробанка России после завершения конфликта на Украине придется вернуть. К такому выводу пришли в Еврокомиссии (ЕК), сообщает RT со ссылкой на немецкое издание Welt.

В статье, написанной со ссылкой на документ ЕК, сообщается, что эксперты не считают возможным передачу российских резервов Украине с юридической точки зрения.

«Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки», — приводит RT цитату из публикации.

Напомним, в декабре 2022 года сообщалось, что в целом из замороженных на Западе примерно 300 млрд долларов российских золотовалютных резервов арестовать возможно только 80-100 млрд. Остальные не удается идентифицировать

А недавно стало известно, что в бюджет Бельгии поступили внеплановые 625 млрд евро в результате налогообложения процентов, полученных с заблокированных российских активов. 

17:21, 13 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
67
0
#Евросоюз\n#Россия\n#Украина\n#спецоперация\n#СВО\n#деньги\n#валюта\n#Центробанк\n#резервы\n#конфискация