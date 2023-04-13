В Еврокомиссии признали необходимость возврата России ее замороженных активов

Брюссель. Бельгия. Замороженные в странах Евросоюза активы Центробанка России после завершения конфликта на Украине придется вернуть. К такому выводу пришли в Еврокомиссии (ЕК), сообщает RT со ссылкой на немецкое издание Welt.

В статье, написанной со ссылкой на документ ЕК, сообщается, что эксперты не считают возможным передачу российских резервов Украине с юридической точки зрения.

«Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки», — приводит RT цитату из публикации.

Напомним, в декабре 2022 года сообщалось, что в целом из замороженных на Западе примерно 300 млрд долларов российских золотовалютных резервов арестовать возможно только 80-100 млрд. Остальные не удается идентифицировать.

А недавно стало известно, что в бюджет Бельгии поступили внеплановые 625 млрд евро в результате налогообложения процентов, полученных с заблокированных российских активов.