625 млн евро принесла Бельгии заморозка российских активов

Брюссель. Бельгия. В бельгийскую казну поступили 625 млн евро, полученных в результате налогообложения процентов с замороженных российских активов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание Le Soir.

В 2022 году доходы аналогичного происхождения составили 821 млн евро. Всего в Бельгии сейчас заблокировано 250 млрд евро российских средств – больше, чем в любом другом европейском государстве из числа присоединившихся к санкциям против Москвы. Как уточнили в казначействе страны, из указанной суммы 191,9 млрд евро составляют трансакции и 58,7 млрд евро – непосредственно активы.

В казначействе добавили, что передать замороженные активы Киеву на данный момент невозможно из-за отсутствия нормативного акта на уровне Евросоюза.

Ранее сообщалось, что властям европейских государств удалось найти и заблокировать лишь часть российских вложений, или примерно 21 млрд евро.