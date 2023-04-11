Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид

625 млн евро принесла Бельгии заморозка российских активов

10:04, 11 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
625 млн евро принесла Бельгии заморозка российских активов
10:04, 11 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
50
0
#Бельгия\n#Россия\n#ЕС\n#резервы\n#деньги\n#налоги\n#санкции\n#конфискация
Фото: pxhere.com
50
0

Речь идет о налогах с дивидендов.

Брюссель. Бельгия. В бельгийскую казну поступили 625 млн евро, полученных в результате налогообложения процентов с замороженных российских активов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание Le Soir.

В 2022 году доходы аналогичного происхождения составили 821 млн евро. Всего в Бельгии сейчас заблокировано 250 млрд евро российских средств – больше, чем в любом другом европейском государстве из числа присоединившихся к санкциям против Москвы. Как уточнили в казначействе страны, из указанной суммы 191,9 млрд евро составляют трансакции и 58,7 млрд евро – непосредственно активы. 

В казначействе добавили, что передать замороженные активы Киеву на данный момент невозможно из-за отсутствия нормативного акта на уровне Евросоюза. 

Ранее сообщалось, что властям европейских государств удалось найти и заблокировать лишь часть российских вложений, или примерно 21 млрд евро.

10:04, 11 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
50
0
#Бельгия\n#Россия\n#ЕС\n#резервы\n#деньги\n#налоги\n#санкции\n#конфискация