Итальянец пытается получить крупную сумму в евро за 23 миллиона лир

Бриндизи. Италия. 23 млн лир нашел житель города Бриндизи на юге Италии в доме своего покойного отца. Мужчина намерен добиться обмена вышедших из оборота денег на евро, сообщает «МИР 24» со ссылкой на издание Libero Quotidiano.

Лиры были спрятаны в картине, висевшей в доме. При жизни отец не сообщал сыну о тайнике. В городском отделении Банка Италии наследнику отказались выдать соответствующую сумму в валюте Евросоюза. Там пояснили, что срок для замены устаревших денег истек 10 лет назад.

Однако мужчина не отчаивается. Он обратился в контору, которая специализируется на решении подобных проблем через суд. Юристы организации считают, что 10-летний срок для конвертирования лир в евро следует отсчитывать с момента обнаружения банкнот, а не с 2012-го года.

Кстати, из всех стран ЕС столь длительное время для обмена национальной валюты на общеевропейскую дали только в Италии.

Телеканал отмечает, что 5 лет назад другой итальянец получил в наследство почти 3 млрд лир, однако не смог получить за них соответствующую сумму в евро.