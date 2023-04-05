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Итальянец пытается получить крупную сумму в евро за 23 миллиона лир

12:19, 05 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Итальянец пытается получить крупную сумму в евро за 23 миллиона лир
12:19, 05 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Италия\n#деньги\n#евро\n#валюта\n#суд\n#обмен валют\n#наследство
Фото: pxhere.com
38
0

Национальную валюту страны перестали конвертировать в европейскую еще в 2012 году.

Бриндизи. Италия. 23 млн лир нашел житель города Бриндизи на юге Италии в доме своего покойного отца. Мужчина намерен добиться обмена вышедших из оборота денег на евро, сообщает «МИР 24» со ссылкой на издание Libero Quotidiano.

Лиры были спрятаны в картине, висевшей в доме. При жизни отец не сообщал сыну о тайнике. В городском отделении Банка Италии наследнику отказались выдать соответствующую сумму в валюте Евросоюза. Там пояснили, что срок для замены устаревших денег истек 10 лет назад.

Однако мужчина не отчаивается. Он обратился в контору, которая специализируется на решении подобных проблем через суд. Юристы организации считают, что 10-летний срок для конвертирования лир в евро следует отсчитывать с момента обнаружения банкнот, а не с 2012-го года. 

Кстати, из всех стран ЕС столь длительное время для обмена национальной валюты на общеевропейскую дали только в Италии. 

Телеканал отмечает, что 5 лет назад другой итальянец получил в наследство почти 3 млрд лир, однако не смог получить за них соответствующую сумму в евро.

12:19, 05 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Италия\n#деньги\n#евро\n#валюта\n#суд\n#обмен валют\n#наследство