Жителям Сальвадора начислят по 30 долларов в биткоинах

Для получения этой суммы на счет необходимо установить специальное приложение на смартфон.



Сан-Сальвадор. Сальвадор. Каждому совершеннолетнему жителю Сальвадора подарят по 30 долларов США в биткоинах (около 2 170 рублей). Об этом заявил президент страны Найиб Букеле, пишет РБК.

Единственное условие, которое ставят власти – установить на смартфон специально разработанное приложение-криптокошелек Chivo. По заверениям разработчиков, оно должно работать везде, где есть сотовая связь. Кроме того, в людных местах установят не менее 1 тыс. криптоматов, в которых можно будет обменять биткоины на доллары. Цифровые деньги раздадут в целях популяризации расчетов ими.

Напомним, Сальвадор стал первым государством в мире, разрешившим совершать покупки за биткоины. Закон о признании данной криптовалюты платежным средством вступит в силу 7 сентября. Другой официальной валютой страны является доллар США, своих денег Сальвадор не выпускает.

Поскольку взрослое население страны составляет 6,5 млн человек, акция обойдется правительству как минимум в 195 млн долларов (свыше 14 млрд рублей).