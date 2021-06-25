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Жителям Сальвадора начислят по 30 долларов в биткоинах

16:12, 25 июня, 2021
Евгений Кандаков
Жителям Сальвадора начислят по 30 долларов в биткоинах
16:12, 25 июня, 2021
Евгений Кандаков
67
0
#Сальвадор\n#финансы и деньги\n#подарки\n#валюта\n#доллары\n#криптовалюта
Фото: pixabay.com
67
0

Для получения этой суммы на счет необходимо установить специальное приложение на смартфон.

Сан-Сальвадор. Сальвадор. Каждому совершеннолетнему жителю Сальвадора подарят по 30 долларов США в биткоинах (около 2 170 рублей). Об этом заявил президент страны Найиб Букеле, пишет РБК.

Единственное условие, которое ставят власти – установить на смартфон специально разработанное приложение-криптокошелек Chivo. По заверениям разработчиков, оно должно работать везде, где есть сотовая связь. Кроме того, в людных местах установят не менее 1 тыс. криптоматов, в которых можно будет обменять биткоины на доллары. Цифровые деньги раздадут в целях популяризации расчетов ими.

Напомним, Сальвадор стал первым государством в мире, разрешившим совершать покупки за биткоины. Закон о признании данной криптовалюты платежным средством вступит в силу 7 сентября. Другой официальной валютой страны является доллар США, своих денег Сальвадор не выпускает.

Поскольку взрослое население страны составляет 6,5 млн человек, акция обойдется правительству как минимум в 195 млн долларов (свыше 14 млрд рублей).

 

16:12, 25 июня, 2021
Евгений Кандаков
67
0
#Сальвадор\n#финансы и деньги\n#подарки\n#валюта\n#доллары\n#криптовалюта