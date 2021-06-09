Биткоин объявили официальной валютой Сальвадора

Также в стране имеет свободное хождение доллар США.



Сан-Сальвадор. Сальвадор. Первой в мире страной, официально признавшей биткоин законным платежным средством на своей территории, стал Сальвадор. Закон об этом был принят парламентом страны, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на CNBC News.

Идею поддержали 62 из 84 депутатов. Теперь криптовалютой разрешено рассчитываться за покупки и вносить налоги. Власти латиноамериканского государства должны за 3 месяца подготовить инфраструктуру, необходимую для проведения платежей биткоинами.

На признание уже отреагировал рынок криптовалюты: стоимость биткоина выросла на 5%, до 34 239 долларов США (около 2 млн 470 тыс. рублей).

Добавим, официальной валютой Сальвадора является также доллар США.