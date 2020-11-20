Вакцина от коронавируса может за год обесценить доллар на 20%

Такой прогноз дали аналитики Citigroup



Нью-Йорк. США. Аналитики Citigroup считают возможным падение стоимости доллара США в 2021 году на 20%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.

Спусковым крючком к этому рывку вниз может послужить появление вакцины от коронавируса, считают эксперты одного из крупнейших мировых банков.

Как заявил стратег Citigroup Кельвин Тсе, вакцина спровоцирует активизацию «медведей» (инвесторов, играющих на понижение стоимости). В результате ситуация на рынках может приблизиться к той, что наблюдалась в начале-середине 2000-х годов, когда американская валюта стремительно дешевела. Возможные пределы снижения цены доллара за 2021 год эксперт оценил в 20%.

Издание напоминает, что за период с 2001 по 2008 годы падение американской валюты составило 33%.

Между тем в последние 10 лет рост спроса на доллар был почти неизбежен, поскольку ФРС США то и дело повышала ставку, в то время как финансовые регуляторы ряда других стран удерживали их около нуля, отмечают аналитики Goldman Sachs. Это укрепило доллар настолько, что его падение кажется теперь почти неизбежным, заявил аналитик банка Зак Пандл. Goldman Sachs прогнозирует снижение доллара в 2021 году на 6%.

Более скромный прогноз по снижению стоимости американской валюты у аналитиков Morgan Stanley - 4%. Также они предсказывают укрепление валют Норвегии, Швеции, Новой Зеландии и Австралии, и тоже связывают предстоящие изменения с выпуском вакцины от коронавируса. По мнению экспертов банка, при этом относительно доллара вырастут евро и валюты развивающихся рынков, включая бразильский реал, южноафриканский рэнд и российский рубль.

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на данные системы SWIFT обратил внимание на отставание доллара от евро в международных денежных расчетах впервые с 2013 года.