Международные платежи в евро обогнали долларовые

Такого не было с 2013 года, отмечают эксперты.



Брюссель. Бельгия. Самой ходовой валютой в глобальных расчетах в октябре 2020 года стал евро. Денежные знаки Евросоюза обогнали доллар США впервые с февраля 2013 года, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg и данные системы SWIFT.

В частности, в минувшем месяце в евро осуществлялось 37,8% денежных переводов, обслуживаемых этой системой. Аналогичный показатель доллара - 37,64%. Третьей по популярности мировой валютой является британский фунт - 6,92% глобальных расчетов.

Отмечается, что снижение доли американской валюты в международных переводах по системе SWIFT наблюдается с конца 2019 года. При этом пик использования доллара приходился на апрель 2015 года - 45,3%.

В то же время денежные знаки США по-прежнему доминируют как резервная валюта. Около 50% трансграничных займов и международных облигаций номинировано в долларах. Также с долларом США проводится около 85% всех транзакций на глобальном рынке Forex. Кроме того, около половины всех торговых счетов-фактур в мире выставляется в долларах.