Гознак напечатает деньги для Венесуэлы, сообщили СМИ

Стране требуется 300 млн купюр разного достоинства.



Каракас. Венесуэла. Российская фабрика «Гознак» получила заказ на распечатку национальной валюты Венесуэлы. Об этом со ссылкой на «Ведомости» пишет «Интерфакс».

Журналисты издания узнали об этом от агентства Bloomberg, располагающего копией контракта от ноября 2019 года. В нем идет речь о распечатке 300 млн купюр номиналом от 10 тыс. до 50 тыс. боливаров (в пересчете это примерно 143 млн долларов США).

Размещение заказа в России может быть вызвано проблемами с другими производителями банкнот. Одна из таких компаний, британская De La Rue, в прошлом году была вынуждена списать 23 млн долларов из-за задолженности Венесуэлы, сообщает Bloomberg.