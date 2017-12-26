В банке Morgan Stanley не исключают падение курса биткойна до нуля

Подобный исход возможен, если криптовалюта не станет полноценным платежным средством, говорят эксперты.

Нью-Йорк. США. Аналитики банка Morgan Stanley рассказали о возможности обнуления курса биткойна. Об этом пишет издание Business Insider, на которое ссылается «Интерфакс».

Эксперты указали на низкий объем торгов криптовалютой. Ежедневно на мировом валютном рынке осуществляются операции на 5,4 трлн долларов. На фоне этого объем торгов биткойнами составляет всего лишь около 3 млрд.

Также специалистов смущает слабая конвертируемость криптовалюты. «Если никто не будет принимать биткойны для осуществления платежей, то их стоимость будет равняться нулю», - заявил аналитик банка Джеймс Фосетт.

Между тем в настоящее время из 500 крупнейших интернет-магазинов товары за биткойны продают только 3, отмечают в банке Morgan Stanlеy.

Добавим, в воскресенье, 24 декабря, в ходе торгов стоимость криптовалюты упала на 14%. Во вторник, 26 декабря, биткойн на 9% отыграл падение. За него стали давать больше 15 тысяч долларов США.