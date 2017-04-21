В Великобритании в 110-летнем фортепьяно нашли 900 золотых монет

Тайник обнаружил настройщик инструмента.

Великобритания. Настройщик из Великобритании нашел тайник с золотыми монетами в фортепьяно, возраст которого составляет 110 лет. В 7 мешочках и кожаном кошельке в общей сложности насчитали 900 монет, отчеканенных с 1847 по 1915 год, сообщает издание The Guardian.

Находка была сделана в колледже Бишоп Касл. Администрация попросила мастера настроить инструмент, который был получен в дар от местных жителей.

По предварительной оценке, общая стоимость золотых монет составила 500 тысяч фунтов стерлингов.