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      В Великобритании в 110-летнем фортепьяно нашли 900 золотых монет

      17:56, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:56, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      164
      0
      #музыка\n#Великобритания\n#золото
      Фото: pixabay.com
      164
      0

      Тайник обнаружил настройщик инструмента.

      Великобритания. Настройщик из Великобритании нашел тайник с золотыми монетами в фортепьяно, возраст которого составляет 110 лет. В 7 мешочках и кожаном кошельке в общей сложности насчитали 900 монет, отчеканенных с 1847 по 1915 год, сообщает издание The Guardian.

      Находка была сделана в колледже Бишоп Касл. Администрация попросила мастера настроить инструмент, который был получен в дар от местных жителей.

      По предварительной оценке, общая стоимость золотых монет составила 500 тысяч фунтов стерлингов. 

      17:56, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      164
      0
      #музыка\n#Великобритания\n#золото
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