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77-летняя китаянка серпом убила напавшего на неё кабана

12:00, 05 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
77-летняя китаянка серпом убила напавшего на неё кабана
12:00, 05 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
22
0
#китайцы\n#пожилые\n#дикие кабаны\n#убийство
Фото: unsplash.com (Jan Ledermann)
22
0

Боров напал на неё во время фермерской работы.

Китай. 77-летняя китаянка ликвидировала напавшего кабана с помощью серпа. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Jam Press».

Агрессивный боров напал на пожелую женщину, пока она выполняла фермерскую работу на горе. Кабан укусил её несколько раз, после чего женщина стала отбиваться орудием труда. Схватка с диким зверем закончилась триумфом китаянки.

Женщину доставили в больницу для осмотра. Отмечается, что убитый кабан терроризировал жителей деревни на протяжении четырёх дней. За это время он напал на двух человек.

12:00, 05 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
22
0
#китайцы\n#пожилые\n#дикие кабаны\n#убийство