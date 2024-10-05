77-летняя китаянка серпом убила напавшего на неё кабана

Китай. 77-летняя китаянка ликвидировала напавшего кабана с помощью серпа. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Jam Press».

Агрессивный боров напал на пожелую женщину, пока она выполняла фермерскую работу на горе. Кабан укусил её несколько раз, после чего женщина стала отбиваться орудием труда. Схватка с диким зверем закончилась триумфом китаянки.

Женщину доставили в больницу для осмотра. Отмечается, что убитый кабан терроризировал жителей деревни на протяжении четырёх дней. За это время он напал на двух человек.