В Индии раскрыли совершенное 5 лет назад человеческое жертвоприношение

Гувахати. Индия. Убийство женщины раскрыли спустя почти 5 лет в индийском штате Ассам. По данным полиции, злоумышленники совершили человеческое жертвоприношение, пишет Газета.ру со ссылкой на Hindustan Times.

Тело 64-летней Шанти Шо нашли в июле 2019 года неподалеку от одной из главных святынь тантризма, храма Камакхья в городе Гувахати. Голова погибшей была отрублена, установить ее личность смогли лишь недавно по остаткам одежды, татуировкам и другим деталям. После этого следователи вышли на предполагаемых убийц.

В злодеянии обвиняют группу из пятерых мужчин, которую возглавлял 52-летний Прадип Патхак из штата Мадхья-Прадеш. В полиции заявили, что вместе с сообщниками он принес женщину в жертву с целью упокоить душу своего покойного брата, практиковавшего при жизни йогу и крайний аскетизм. 11 лет назад родственник умер.

По версии правоохранительных органов, убийцы заманили приехавшую в Гувахати на религиозный праздник Шанти Шо в укромное место и обезглавили с помощью мачете. Голову завернули в целлофан и выбросили в реку Брахмапутра. За помощь в проведении жертвоприношения Прадип Патхак заплатил соучастникам по 10 тыс. рупий (9,8 тыс. рублей). Главный организатор преступления задержан, остальных подозреваемых разыскивают.

Напомним, факты человеческих жертвоприношений были раскрыты в октябре 2022 года в индийском штате Керала. Двух женщин убили при проведении оккультного ритуала, целью которого было улучшить материальное положение семьи.