Тело подростка без головы нашли после нападения акулы на Ямайке

Кингстон. Ямайка. 16-летний подросток погиб у берегов Ямайки после нападения тигровой акулы. Хищница откусила ему голову, передает «Рен ТВ» со ссылкой на Jamaica Observer.

Портал сообщает, что трагедия произошла утром 26 августа. Ученик 10-го класса Джамари Рид пропал во время подводной охоты, которой увлекался. Через сутки поисков в океане нашли его тело без руки и головы. Рядом с останками водолазы заметили огромную тигровую акулу.

По словам местных рыбаков, это первый случай нападения акулы на человека в данной местности за долгие годы. Возможно, хищница подплыла к берегу острова вслед за круизным лайнером.

Напомним, в июне 2024 года после нападения акулы погиб актер Тамайо Перри из «Пиратов Карибского моря».