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Тело подростка без головы нашли после нападения акулы на Ямайке

16:59, 29 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Тело подростка без головы нашли после нападения акулы на Ямайке
16:59, 29 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#море\n#подростки\n#охота\n#опасность\n#гибель человека\n#нападение\n#акула
Фото: pxhere.com
38
0

Юноша увлекался подводной охотой.

Кингстон. Ямайка. 16-летний подросток погиб у берегов Ямайки после нападения тигровой акулы. Хищница откусила ему голову, передает «Рен ТВ» со ссылкой на Jamaica Observer.

Портал сообщает, что трагедия произошла утром 26 августа. Ученик 10-го класса Джамари Рид пропал во время подводной охоты, которой увлекался. Через сутки поисков в океане нашли его тело без руки и головы. Рядом с останками водолазы заметили огромную тигровую акулу. 

По словам местных рыбаков, это первый случай нападения акулы на человека в данной местности за долгие годы. Возможно, хищница подплыла к берегу острова вслед за круизным лайнером.

Напомним, в июне 2024 года после нападения акулы погиб актер Тамайо Перри из «Пиратов Карибского моря».

16:59, 29 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#море\n#подростки\n#охота\n#опасность\n#гибель человека\n#нападение\n#акула