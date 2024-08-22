На острове Маврикий нашли убитой 29-летнюю жительницу Челябинска

Порт-Луи. Маврикий. Пропавшую туристку из России нашли мертвой на острове Маврикий в Индийском океане. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Издание сообщает, что на теле девушки нашли множество ножевых ранений. Полиция задержала подозреваемого – известно, что это местный житель, компьютерный инженер. Тот заявил, что давно знаком с убитой. Также он рассказал, что подвозил ее на машине, но больше не видел.

Как информирует RT, погибшей было 29 лет, ее звали Залия Шамигулова. Она родом из Челябинска. Работала в вузе, а кроме того – дистанционно карьерным консультантом. На Маврикий девушка прилетела в начале лета, вернуться в Россию планировала к началу учебного года.

20 августа о пропаже Шамигуловой сообщила в российское консульство ее подруга. Ранее та сказала ей, что «пошла прогуляться со своим знакомым с Маврикия». Дипломаты выяснили, что с 18 августа пропавшую ищет местная полиция, известили об этом родственников.