Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Японская полиция передала в прокуратуру подозреваемого в покушении на премьер-министра Кисиду

10:08, 17 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Японская полиция передала в прокуратуру подозреваемого в покушении на премьер-министра Кисиду
10:08, 17 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
96
0
#Япония\n#политика\n#власть\n#взрыв\n#теракт\n#задержание\n#полиция\n#покушение
Фото: pxhere.com
96
0

Нападение произошло 15 апреля в рыбацком порту города Вакаяма.

Вакаяма. Япония. Задержанного по подозрению в попытке покушения на премьер-министра Японии Фумио Кисиду передали в прокуратуру. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на телеканал NHK.

Нападение произошло 15 апреля незадолго до выступления политика в рыбацком порту Сайгасаки в городе Вакаяма. Подозреваемый – 24-летний Рюдзи Кимуру. По версии следствия, он метнул в сторону премьера самодельное взрывное устройство. Оно сдетонировало, но Кисида не пострадал. Выступление было отменено, премьера эвакуировали.

Кимуру задержали сотрудники службы безопасности. При себе у него был нож. Во время обыска в доме подозреваемого нашли взрывчатку, а также инструменты и материалы, которые могли быть использованы для сборки бомбы. Задержанный отказался отвечать на вопросы следователей и потребовал предоставить ему адвоката.

Напомним, в 2022 году террорист застрелил экс-президента Японии Синдзо Абэ, проводившего встречу с избирателями.

10:08, 17 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
96
0
#Япония\n#политика\n#власть\n#взрыв\n#теракт\n#задержание\n#полиция\n#покушение