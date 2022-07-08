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СМИ сообщили о смерти бывшего японского премьера Абэ после покушения

13:08, 08 июля, 2022
Евгений Кандаков
СМИ сообщили о смерти бывшего японского премьера Абэ после покушения
13:08, 08 июля, 2022
Евгений Кандаков
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#Япония\n#власть\n#политика\n#общество\n#смерть\n#теракт\n#убийство\n#покушение
Фото: kremlin.ru
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Политик получил два огнестрельных ранения в спину.

Нара. Япония. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался от ранений, полученных в результате нападения в Наре. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на NHK.

Как уже сообщалось, 8 июля во время выступления политика в городе Нара в него дважды выстрелили из самодельного дробовика. Полиция задержала преступника. Им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами. Известно, что ранее он служил в морских силах самообороны Японии. Свой поступок террорист объяснил недовольством деятельностью бывшего премьера.

Синдзо Абэ возглавлял правительство Японии в 2006-2007 и 2012-2020 годах.

13:08, 08 июля, 2022
Евгений Кандаков
118
0
#Япония\n#власть\n#политика\n#общество\n#смерть\n#теракт\n#убийство\n#покушение