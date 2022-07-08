СМИ сообщили о смерти бывшего японского премьера Абэ после покушения

Нара. Япония. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался от ранений, полученных в результате нападения в Наре. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на NHK.

Как уже сообщалось, 8 июля во время выступления политика в городе Нара в него дважды выстрелили из самодельного дробовика. Полиция задержала преступника. Им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами. Известно, что ранее он служил в морских силах самообороны Японии. Свой поступок террорист объяснил недовольством деятельностью бывшего премьера.

Синдзо Абэ возглавлял правительство Японии в 2006-2007 и 2012-2020 годах.