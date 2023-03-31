35 человек погибли на дне гигантского колодца в индийском храме

Индаур. Индия. Не менее 35 верующих стали жертвами обрушения храма в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на издание TRT World.

Как рассказал представитель местных властей, еще 16 человек получили травмы. Трагедия разыгралась в храме в городе Индауре. По случаю религиозного праздника в пагоде собралось множество поклонников бога Рамы. Здание не выдержало чрезмерной нагрузки и обрушилось. Десятки людей провалились в колодец, находившийся под храмом.

В спасательной операции участвовали около 140 человек. Воду из колодца откачали, затем с помощью лестниц и веревок из ямы начали доставать погибших и раненых. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.