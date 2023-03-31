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35 человек погибли на дне гигантского колодца в индийском храме

11:23, 31 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
35 человек погибли на дне гигантского колодца в индийском храме
11:23, 31 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
125
0
#Индия\n#трагедия\n#храмы\n#религия\n#обрушение\n#гибель людей
Фото: pxhere.com
125
0

Верующие собрались в огромном количестве по случаю религиозного праздника.

Индаур. Индия. Не менее 35 верующих стали жертвами обрушения храма в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на издание TRT World.

Как рассказал представитель местных властей, еще 16 человек получили травмы. Трагедия разыгралась в храме в городе Индауре. По случаю религиозного праздника в пагоде собралось множество поклонников бога Рамы. Здание не выдержало чрезмерной нагрузки и обрушилось. Десятки людей провалились в колодец, находившийся под храмом.

В спасательной операции участвовали около 140 человек. Воду из колодца откачали, затем с помощью лестниц и веревок из ямы начали доставать погибших и раненых. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

11:23, 31 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
125
0
#Индия\n#трагедия\n#храмы\n#религия\n#обрушение\n#гибель людей