Взрыв на химзаводе в Китае унес как минимум две жизни

Тяньцзинь. КНР. При взрыве и пожаре на химическом заводе в провинции Ляонин на северо-востоке Китая погибли двое рабочих. Еще 12 числятся пропавшими без вести, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Взрыв прогремел во время профилактического ремонта одной из производственных установок. Кроме погибших и пропавших, сообщается о 34 сотрудниках, получивших травмы. Четверо из них доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Химический завод расположен в уезде Паньшань городского округа Паньцзинь.