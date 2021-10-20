Автобус с военными взорвали террористы в Дамаске

Погибли как минимум 13 человек.



Дамаск. Сирия. В результате подрыва автобуса с бойцами сирийской армии в Дамаске погибли по меньшей мере 13 человек. Теракт произошел утром 20 октября, сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что 2 взрывных устройства были приведены в действие на мосту Раис через реку Барада неподалеку от Национального музея Дамаска. На месте трагедии была найдена еще одна не сработавшая бомба, ее обезвредили саперы.

По данным сирийского агентства SANA, при теракте погибли не менее 13 военных, еще 3 были ранены. Источник в органах безопасности сообщил РИА Новости о 14 погибших. Цифры потерь уточняются.

Напомним, 19 октября стало известно о передислокации новой бронетехники и личной состава сирийских правительственных войск на север страны, где возникла угроза вторжения турецкой армии под предлогом борьбы с незаконными вооруженными формированиями курдов.