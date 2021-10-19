Сирия перебрасывает новую бронетехнику к турецкой границе

Ранее Эрдоган анонсировал наступление на сирийские территории, контролируемые курдами.



Алеппо. Сирия. На севере Сирии замечена новая бронетехника правительственных войск. Предполагается, что ее перебрасывают в ответ на угрозы Турции начать наступление на позиции курдских вооруженных формирований, пишет Лента.ру со ссылкой на близкое к Минобороны России издание «Русская весна».

В частности, агентство опубликовало кадры с боевыми машинами на полигоне Джаббуль в провинции Алеппо. Танки Т-90, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и БМП-2 размещены там временно, далее их отправят в места постоянного базирования, сообщает «Русская весна».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его армия готова нанести удары по курдским вооруженным формированиям на севере Сирии. Целями могут стать города Манбидж, Тель-Тамир, Айн Иса и Тель-Рифат, оттуда якобы оказывается вооруженная помощь запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. При этом турецкий лидер дал понять, что его не остановит поддержка этих сил со стороны как армии США, так и правительственных войск Сирии.